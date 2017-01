Francia descarta presencia en la investidura de Donald Trump

París, Francia.- El gobierno de Francia no enviará delegación a la investidura del próximo presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, a la que tampoco asistirá ningún político francés de alto rango, confirmaron fuentes oficiales.



De acuerdo a las fuentes, solamente el embajador francés en Washington, Gerard Araud, asistirá a la ceremonia que tendrá lugar el próximo 20 de enero y en la que Trump tomará protesta como 45 presidente de los Estados Unidos.



La ausencia de altos funcionarios del gobierno socialista francés a la toma de protesta de Trump, a quien ha critidado en varias ocasiones el presidente francés, Francois Hollande, fue criticada por destacados diputados de la oposición conservadora francesa.



"Francia presente en los funerales de (Fidel )Castro y ausente en la investidura de Trump" comentó el influyente diputado del partido Los Republicanos (LR) Thierry Solere.



"La Francia socialista estará ausente de la investidura de Trump. Estar presente en los funerales de (Fidel) Castro fue sin duda más útil. Vergüenza" publicó de su lado el también diputado conservador Eric Ciotti.



De acuerdo al diario económico francés Les echos y a fuentes diplomáticas francesas "la polémica no tiene sentido" porque al evento político no asisten delegaciones de otros países.



"No hay delegaciones extranjeras. Sólo son invitados los embajadores" recalcó en su cuenta de twitter el Embajador francés en los Estados Unidos, Gerard Arau.