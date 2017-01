Reportan toma de rehenes en campus de la Universidad de Alabama

Alabama, EUA.- Un sujeto ha tomado a varios rehenes en un banco del campus de la Universidad de Alabama, Estados Unidos.



El suceso ha provocando un enfrentamiento con la Policía armada y un equipo SWAT, informa la institución educativa en su cuenta oficial de Twitter.



La universidad emitió una advertencia a todo el campus para que la gente se aleje del lugar del incidente.

Local law enforcement and UAPD have responded to a robbery/hostage situation at the Alabama Credit Union located at 220 Bryant Dr. (1 of 2)