La toma de protesta de Trump tiene cuatro actos confirmados

Washigton, Estados Unidos.- El 20 de enero se llevará a cabo la toma de posesión de Donald Trump como el 45º Presidente de los Estados Unidos. Sin embargo, el magnate no podrá contar con artistas de la talla de Elton John -quien estaba en duda de asistir a la ceremonia- o de la banda de heavy metal de los 70, Kiss.

TALLADEGA COLLEGE WILL PARTICIPATE IN 58TH PRESIDENTIAL INAUGURAL PARADE https://t.co/q2p7oX5ifg

Ante esta situación, el presidente electo republicano solo contará con tres actos confirmados -de forma oficial- hasta el momento: The Rockettes, una compañía de baile de precisión, pese a que algunas de sus integrantes dijeron haber sido obligadas; The Mormon Tabernacle Choir, un coro mormón de 360 integrantes que ha ganado un Grammy y que, en las últimas cinco ceremonias de toma de posesión ha participado; y la cantante Jackie Evancho, que luego de haber sido confirmada para la toma, Trump dijo que la venta de sus álbumes se disparó.

Jackie Evancho's album sales have skyrocketed after announcing her Inauguration performance.Some people just don't understand the "Movement"