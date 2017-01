Presidente Maduro instala 'comando antigolpe'

Caracas, Venezuela.- El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, instaló hoy un comando “antigolpe”, integrado por cuerpos policiales y de seguridad, luego de culpar a la Asamblea Nacional de promover un golpe de Estado por acusarlo de haber abandonado el cargo.



Antes de viajar a Nicaragua, para participar en los actos de toma de posesión de su colega Daniel Ortega, el mandatario venezolano dijo que delegaba en el comando por la soberanía nacional (antigolpe) las tareas por preservar la paz y la estabilidad del país, mientras él se dedica a la recuperación de la economía.



El comando quedó instalado con la ministra de la Secretaría de la Presidencia, Carmen Meléndez, y el vicepresidente Tarek El Aissami como líderes del grupo, además lo integran los ministros de Defensa, general Vladimir Padrino, y del Interior, Néstor Reverol.



También participarán en las tareas el Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin), la policía política.



“Voy a delegar la lucha contra los planes golpistas, conspirativos, oligárquicos y de odio de la oligarquía en este comando antigolpe por la soberanía”, enfatizó Maduro.



“Delego toda la tarea para que este (comando) sea el brazo ejecutor de las políticas preventivas. La batalla por la paz la ganamos con prevención”, añadió.



“Lo primero que hay que decirle a cada grupo de la oposición que se atengan a las consecuencias, al llamado al golpe de Estado que ha hecho la Asamblea Nacional, esa pandilla que secuestró la Asamblea para promover el golpe de Estado, es un pandilla golpista”, subrayó.



El presidente llamó a “defender a Venezuela, a nuestra Constitución y para eso está el comando nacional antigolpe por la paz y la soberanía”.



Agregó que no deben quedar impunes las violaciones a la Constitución y los desacatos al orden constitucional del país.



El lunes, la mayoría opositora de la Asamblea aprobó una resolución declarando el abandono de la Presidencia de Venezuela por parte de Maduro, que acompañó con un llamado a unas elecciones para todos los cargos.



El pronunciamiento legislativo es más simbólico que práctico, ya que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) anuló las atribuciones de la Asamblea por permanecer en desacato.



La Asamblea desincorporó el lunes a tres diputados que son cuestionados por el oficialismo, lo que originó el desacato, pero el TSJ exige una presentación formal de la desincorporación de los diputados.



Maduro calificó además de “nulo” el intento de la Asamblea de declararlo en abandono del cargo, ya que “soy jefe de Estado y de Gobierno por mandato del pueblo y seguiré aquí protegiendo al pueblo”.



Indicó que la oposición está buscando un desenlace violento en el país y alertó que estos son días “peligrosos” debido a los “coletazos” de la salida del presidente estadunidense Barack Obama, a quien acusó de tener una “obsesión por dañar a Venezuela”.



“Hay cosas que no se ven y que son más peligrosas. Estoy obligado a alertar a los equipos de trabajo y a nuestro pueblo. Esa obsesión que tiene Obama contra Venezuela es lamentable”, añadió.



Maduro recalcó que “Venezuela no es la Asamblea Nacional. Venezuela es mucho más grande y el deseo de prosperidad del país se pierde de vista”.