Rusia niega poseer información comprometedora sobre Trump

Moscú, Rusia.- El Kremlin negó las acusaciones de haber recopilado información comprometida sobre el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el miércoles un portavoz del presidente ruso, Vladimir Putin.



Dmitry Peskov calificó los reportes publicados en medios de comunicación de "total invención y completo disparate". El Kremlin, insistió el vocero, "no participa en la recopilación de material comprometido".



Altos funcionarios de inteligencia informaron la semana pasada a Trump sobre un reporte sin fundamentos de que Rusia tenía información suya que podría comprometerlo a nivel personal y financiero, dijo un funcionario del gobierno estadounidense a The Associated Press el martes.



Poco después de que se publicaran los reportes del informe, Trump tuiteó: "NOTICIAS FALSAS - UNA ABSOLUTA CACERÍA DE BRUJAS POLÍTICA!".



Peskov rechazó el informe pero señaló que las acusaciones pueden utilizarse para evitar que los políticos estadounidenses quieran mejorar las relaciones con Rusia.



"Deberíamos tratarlo con humor, pero también hay un lado demasiado triste", dijo. "Hay gente que está alimentando esta locura, que está haciendo todo lo posible para mantener esta caza de brujas".



Peskov describió el reporte como parte de los esfuerzos para "seguir dañando las relaciones, no permitir que nadie piense si esto va en el interés de ambos países, en el interés de la comunidad global y qué puede hacerse para pasar de una confrontación total a un enfoque más constructivo".