Trump califica como 'pagado' informe sobre carpeta rusa

Nueva York, EUA.- El presidente electo Donald Trump se quejó hoy de que la carpeta con información comprometedora que supuestamente preparó Rusia sobre su persona es un “informe pagado” por sus oponentes que no debió ser filtrado a la prensa.



En una serie de mensajes en su cuenta de Twitter, Trump respaldó las aseveraciones oficiales de Rusia y señaló que el informe sobre la supuesta carpeta de información fue pagado por sus rivales políticos y es una “completa y total mentira”.



Reiteró que no tiene nada que ver con Rusia, en materia de créditos o negocios, y que este país “nunca ha tratado de usar su influencia sobre mí”.



En otro mensaje Trump sugirió que el informe fue difundido como una venganza porque ganó la elección con facilidad, por lo que sus “deshonestos oponentes tratan de minimizar nuestra victoria con noticias falsas”.



Asimismo, criticó a las agencias de inteligencia, que “nunca debieron haber permitido que esta noticia falsa se filtrara al público”. De manera velada, añadió lo que puede interpretarse como una advertencia: “una última agresión hacia mí”.



El presidente electo también se preguntó: “¿vivimos en la Alemania nazi?”, aunque la referencia al nazismo respecto de la filtración no es clara.



La noche del viernes, varios medios de información difundieron que los servicios de inteligencia de Estados Unidos presentaron tanto al presidente Barack Obama como a Trump un informe que apunta a que Rusia recabó información comprometedora sobre el presidente electo.



Las notas de prensa precisaron que ninguna de la información fue corroborada, pero que las agencia de inteligencia consideraron que la posible carpeta recabada por Rusia podría ser tan explosiva como para enterar sobre su existencia al presidente y a su sucesor.