En año y medio empezaría construcción de muro: Trump

Nueva York, EUA.- El presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, ofreció su primera conferencia de prensa en la que festejó a la industria automotriz que salió de México y pide a General Motors seguir en la misma dirección.



Indicó también que espera hacer cosas grandiosas para el país y mencionó que el 20 de enero será un día increíble.



Durante la conferencia dijo “voy a ser el mayor generador de empleos que Dios haya creado”.



Referente a su triunfo, dijo “que muchos votaron por él por su éxito en los negocios y que espera llevar ese éxito a todo Estados Unidos”.



Referente a la situación con Rusia, dijo que no tiene ningún trato con Rusia, “no tengo nada que ver con Rusia, no tengo ningún contacto con ese país, es importante mencionarlo”.



Trump se refirió a sus negocios e indicó que sus hijos tendrán el pleno control de sus empresas para evitar cualquier conflicto de intereses.



En la misma conferencia, Sheri Dillon, abogada de Trump, detalló los planes a futuro de los negocios del magnate inmobiliario e informó que el presidente electo no tendrá cargos gerenciales dentro de sus empresas.



Trump señaló que el Obamacare es un desastre total y que los estadounidenses tendrán un programa de cuidado de salud mucho menos costoso.



Sobre el muro, Trump dijo que en año y medio empezaría la construcción del muro y que México pagará por el muro de una forma u otra, reembolsará lo invertido. Insiste en que será un muro y no una reja.