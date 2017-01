Ban Ki-moon regresa a Surcorea dispuesto a contender por presidencia

Seúl, Corea del Sur.- El ex secretario general de las Naciones Unidas (ONU), Ban Ki-moon, regresó hoy a Corea del Sur, dispuesto a contender por la presidencia y impulsar la unidad nacional ante los desafíos políticos, económicos y de seguridad que su país debe afrontar.



Durante un discurso a su llegada al aeropuerto internacional de Incheon, ubicado al oeste de Seúl, Ban reiteró este jueves sus ambiciones presidenciales y su determinación para trabajar "para un cambio de política, no para un cambio de gobierno".



"Ya he dicho que estoy dispuesto a dar todo (para el país) y mi decisión no ha cambiado", afirmó el diplomático surcoreano, quien el último día de 2016 concluyó su mandato de 10 años al frente de la ONU, según un reporte de la agencia oficial de noticias surcoreana Yonhap.



Ante una muchedumbre congregada en el aeropuerto para darle la bienvenida a su país, Ban reveló que a partir de mañana viernes intentaría llegar a los ciudadanos para escuchar sus voces, antes de decidir si entra o no en la carrera presidencial.



"Durante mucho tiempo dije que tendría oportunidades para solicitar distintas opiniones de ciudadanos a mi regreso a casa, y voy a empezar a tener esas oportunidades a partir de mañana”, indicó.



“Y después, con humildad, tomaré una decisión sin buscar ningún beneficio personal; no me llevará mucho tiempo tomar esa decisión”, agregó Ban, quien es calificado desde hace tiempo como el principal aspirante presidencial de Corea del Sur.



Poniendo la desigualdad económica y las diferencias ideológicas, así como los conflictos regionales y generacionales, como ejemplos de que Corea del Sur se halla en medio de una "crisis general", Ban pidió esfuerzos conjuntos para lograr "la integración nacional” y combatir todo esto.



El excanciller surcoreano aprovechó la presencia de la prensa para rechazar las acusaciones de corrupción formuladas en su contra por varios medios de comunicación locales, las cuales consideró son falsas y sin fundamento.



"Antes de mi regreso han circulado muchas historias sobre mí en emisiones de televisión y periódicos, pero ninguna tiene nada que ver con la verdad", afirmó y agregó que “no tiene nada de qué avergonzarse” en su labor como funcionario de Corea del Sur y de las Naciones Unidas.



Una revista surcoreana informó recientemente que Ban recibió alrededor de 230 mil dólares del empresario Park Yeon-cha en la década de 2000, mientras servía como canciller de Corea del Sur.



El exsecretario general de la ONU aseguró que la información ha sido infundada y amenazó con iniciar acciones legales contra la publicación, que también involucró a su hermano y su sobrino en un caso de soborno, del cual Ban dijo sentirse atónito y afirmó que no sabe nada del asunto.



El exministro de Relaciones Exteriores fustigó a los políticos por estar más interesados en sus intereses partidistas y no prestar la debida atención a las necesidades de los ciudadanos.



"Ahora, nuestros políticos deben esforzarse por encontrar formas de curar la división en nuestra sociedad... Es un desastre para nuestro país si nuestro país y la sociedad son divididas por disputas partidistas”, destacó.



Tristemente, los círculos políticos hacen oídos sordos a la opinión pública expresada contra la presidenta Park Geun-hye en las protestas y luchan sólo por sus intereses individuales. “Eso es muy lamentable", indicó antes de abordar el tren que lo llevó al centro de Seúl.



El diplomático resumió sus diez años al frente de la ONU como un promotor a favor de la paz mundial, de la lucha contra la pobreza y el cambio climático, impulsor de la igualdad de género y protector de los derechos humanos.