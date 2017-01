Tregua en Siria se respeta, pero ayuda humanitaria no llega

Ginebra, Suiza.- Un cese al fuego en Siria se mantiene en su mayor parte, pero la ayuda humanitaria todavía no llega a áreas sitiadas donde se están acabando los alimentos, dijo el jueves un enviado de la ONU.



El enviado Staffan de Mistura manifestó su preocupación debido a que grupos armados están impidiendo que 23 autobuses y conductores sirios que participaron en recientes evacuaciones salieran de las aldeas de Foua y Kefraya, y pidió que se les permita salir.



"Estos no son funcionarios de la ONU, son autobuses sirios con choferes sirios", comentó de Mistura a periodistas en Ginebra después de una reunión semanal del grupo de trabajo humanitario.



El cese al fuego mediado por Rusia y Turquía el mes pasado se mantenía en su mayor parte, sostuvo. Sin embargo, aún se registraban enfrentamientos en dos aldeas en el valle de Wadi Barada, el lugar donde están emplazadas instalaciones para el bombeo de agua que abastecen a más de 5 millones de personas en Damasco.



Ingenieros hidráulicos están listos para reparar la instalación dañada, si las condiciones de seguridad lo permiten, sostuvo, aunque dos intentos para hacer eso habían sido bloqueados por grupos armados.



"Actividades militares en esa área también significan que existe la posibilidad de nuevos daños a bombas de aguas y al suministro de agua", advirtió.



De Mistura afirmó que entiende que Naciones Unidas será invitada a negociaciones en la capital kazaja, Astaná, el 23 de enero, que son organizadas por Rusia y Turquía.



Esa reunión tiene como objetivo profundizar el cese de las hostilidades y formar "algún tipo de trazo grueso político" que pueda contribuir a las conversaciones de paz en Ginebra a las que convocó para el 8 de febrero, sostuvo de Mistura. No obstante, no hay invitaciones formales ni fechas confirmadas para Astaná.