Presentan maqueta de muro fronterizo a equipo de Trump

Washington, EUA.- A través de Twitter, Steve King, miembro del Partido Republicano, mostró una imagen donde se encuentra con John Kelly, nominado para Secretario de Seguridad Nacional, discutiendo el modelo del muro que pretenden construir a lo largo de la frontera con México.

“Excelente nombramiento de Trump para Secretario de Seguridad Nacional. El general John Kelly y yo discutimos la seguridad fronteriza con mi modelo del muro en la mesa”, se lee en el tweet publicado por King.

Excellent Trump appointment for Secretary of Homeland Security, General John Kelly & I discuss border security with my wall model on table. pic.twitter.com/OGkBcN6NjU