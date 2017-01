Continuaremos trabajando, hay mucho en común: Jacobson

Cd. de México.- La embajadora de Estados Unidos en México, Roberta Jacobson, confío en la fortaleza de la relación entre ambos países, más un allá de la coyuntura política o económica, y se mostró optimista respecto a la relación bilateral.



En breves declaraciones a la prensa dijo que "no importa momentos económicos difíciles, no importa momentos de campaña, tenemos mucho que hacer".



Las declaraciones de la embajadora se dan luego de que el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, reiterara que construirá un muro en la frontera con México y que nuestro país pagaría por ello.



A esa declaración sobrevino la repuesta del presidente Enrique Peña Nieto quien aseguró que México no cubrirá esos gastos.



Jacobson dijo este sábado que México y Estados Unidos tienen "mucho en común y mucho que hacer. Y eso va a continuar".



La embajadora fue propuesta para el cargo por Barack Obama quién dejará el poder el 20 de enero.