Presidente Maduro exige a Obama respeto a Venezuela

Caracas, Venezuela.- El presidente venezolano Nicolás Maduro exigió hoy respeto a la independencia y dignidad de Venezuela a su colega estadunidense Barack Obama, quien renovó la orden ejecutiva que declara a este país una amenaza a la seguridad de Estados Unidos.



"Exijo respeto a la dignidad, a la paz e independencia de Venezuela", dijo Maduro desde un fuerte militar en el central estado de Miranda, donde supervisó los ejercicios militares llamados Acción Integral Antiimperialista Zamora 200.



El viernes pasado, en una de sus últimas acciones como mandatario estadunidense, Obama renovó la orden que aprobó a comienzos de 2015 y que incluyó sanciones contra un grupo de funcionarios venezolanos acusados de violación de los derechos humanos.



La orden de Obama también declaró a Venezuela como una "amenaza inusual y extraordinaria a la seguridad" del país del norte.



Maduro señaló que Venezuela es un pueblo de paz, pero con capacidad para defender su independencia.



"Si Venezuela fuera algún día agredida, nosotros tendríamos el derecho histórico de pasar de la defensiva a la ofensiva, tendríamos el derecho histórico de combatir en todo el territorio americano por la libertad de nuestro pueblo", indicó.



"Venezuela es una poderosa base de estabilidad para América Latina y el Caribe, energética, económica y política que es vanguardia en la soberanía del continente", aseveró.



En los ejercicios Zamora 200, se desplegaron fuerzas militares, con equipos y tropas, además de milicianos y grupos civiles organizados.



"Cuando llegue 2021, y nos prepararemos para conmemorar los 200 años de la Batalla de Carabobo, debemos tener el territorio (...) cubierto por parte de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana con el nuevo concepto desde la unión cívico militar. Debemos tener un país de paz, social, político y ausencia de violencia", afirmó.



"Si queremos paz, preparémonos para la paz, para vencer", añadió Maduro, quien habló de la guerra "no convencional" que enfrenta el país, en la que incluye acciones opositoras para debilitar a su gobierno.



"Tenemos que desmantelar, neutralizar y derrotar los tres frentes de la guerra no convencional. No podemos perder eso de vista", recalcó.



Al referirse a las maniobras militares, el líder opositor Henrique Capriles afirmó, por su parte, que fueron "gastos innecesarios" para el país.



"Se gastan millones en una guerra imaginaria, mientras los soldados de la patria sufren escasez de comida y medicinas", agregó Capriles.