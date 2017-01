Alerta NYT sobre riesgos de Scott Pruitt frente a la EPA

Washington, EUA.- El diario The New York Times dijo que Scott Pruitt, candidato para administrar la Agencia de Protección Ambiental (EPA, por sus siglas en inglés) por Donald Trump “es un enemigo de las regulaciones y estará a cargo de las industrias policiales que ayudaron a su carrera”.



Señaló que el actual procurador de Oklahoma “negoció en silencio” una pelea legal para limpiar toneladas de estiércol de pollo que afectaban las aguas del estado en lugar de presionar a un juez federal para que las compañías responsables pagarán la indemnización.



El movimiento se produjo después de que él había tomado decenas de miles de dólares en contribuciones de la campaña de ejecutivos y abogados para la industria avícola.



The New York Times dijo que éste es sólo uno de los casos en los que Pruitt trataba de frenar el impacto de las políticas ambientales federales en su estado. El procurador ha demandado a la EPA 14 veces.



"Ha defendido los beneficios de los negocios, ya sean las compañías avícolas o la industria de la energía y otros contaminadores, a expensas de las personas que tienen que beber el agua o respirar el aire", dijo Mark Derichsweiler, de la División del Departamento de Calidad Ambiental de Oklahoma.



La EPA es la agencia encargada de salvaguardar al medio ambiente a través del cuidado del aire, el agua y la tierra, además de hacer cumplir las normas para combatir el calentamiento global.