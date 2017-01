El Guasón le contesta a Trump ante la consigna contra Meryl Streep

Washington, Estados Unidos.- El actor estadunidense Mark Hamill le contestó de nueva cuenta a Donald Trump por medio de la voz del Joker, enemigo de Batman, luego de la cosigna hecha en contra de la actriz Meryl Streep durante la última ceremonia de los Globos de Oro.

A cuatro días de la toma de protesta del presidente 45º de Estados Unidos, el Hamill publicó por medio de su cuenta oficial de Twitter un audio en donde le contestó al magnate. Además, reiteró que si "¿Soy el único hombre para enfrentar a este sobrevalorado perdedor sin utilizar ataques ad hominem?" ("Am I the ONLY one man enough to confront this #OverratedFlunkyLoser without resorting to an ad hominem assault?").

Am I the ONLY one man enough to confront this #OverratedFlunkyLoser without resorting to an ad hominem assault? https://t.co/ac2j2KGryn pic.twitter.com/iH1XnPgOzm — Mark Hamill (@HamillHimself) 14 de enero de 2017

La publicación del actor originario de california cuenta con más de 30 mil me gusta y 16 mil retuits hasta el momento.