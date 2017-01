China no cerrará sus puertas: Presidente Xi

Davos, Suiza.- China no devaluará al yuan ni comenzará una guerra comercial, dijo el martes el presidente Xi Jinping.



Xi dijo ante el Foro Económico Mundial en Davos que China respalda acuerdos comerciales abiertos, transparentes y recíprocos, e hizo un llamado a otras naciones a no culparse unas a otras al momento de enfrentar "dificultades".



"China mantendrá su puerta abierta y no la cerrará", declaró el mandatario.