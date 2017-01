Primera ministra de Reino Unido fija postura sobre el Brexit

Londres, Reino Unido.- La primera ministra de Reino Unido, Theresa May, anunciará que la salida británica de la Unión Europea (UE) será tajante, incluido el mercado común y la jurisdicción del Tribunal Europeo de Justicia.



May presentará este mediodía el plan para un Reino Unido "independiente-autogobernable y global", con una sociedad nueva e igualitaria con sus amigos y aliados de la UE.



Desde que asumió el cargo poco después del referendo del 23 de junio sobre la permanencia en la UE, May ha estado sujeta a la presión de todos los sectores sociales, empresariales y partidos políticos para dar a conocer su postura frente al llamado Brexit.



"No habrá membresías parciales de la Unión Europea, membresía asociadas de la Unión Europea, ni nada que nos deje mitad adentro, mitad afuera", señalará la jefa del gobierno británico.



Durante meses se ha especulado sobre la posibilidad de que Reino Unido adopte una membresía como Noruega, que sin ser miembro de la UE goza de los beneficios del mercado común y de la zona libre de aranceles conocida como la unión aduanera.



"No buscamos adoptar un modelo que otros países tienen. No buscamos quedarnos con pedacitos de la membresía cuando nos vayamos", dirá May.



La primera ministra acudirá a Bruselas antes de abril para anunciar formalmente la decisión del electorado de abandonar el bloque de naciones.



Entretanto, la libra esterlina sufrió la víspera su peor caída en 30 años -a excepción de octubre pasado cuando se ubicó en 1.19 dólares- al cotizarse en 1.20 dólares, atribuido en parte al anuncio de un eventual Brexit duro.



Las declaraciones de May sobre no quedarse "mitad adentro, mitad afuera" y las recientes filtraciones a la prensa apuntan también a que la estrategia del gobierno para los próximos meses es una salida definitiva del bloque de naciones europeas.