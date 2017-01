Trump buscó hacer negocios en Rusia durante tres décadas: NYT

Nueva York, EUA.- El presidente electo Donald Trump buscó durante tres décadas hacer negocios en Rusia, a donde según sus propias declaraciones viajó en numerosas ocasiones a fin de reunirse con la elite política y económica de ese país, apuntó The New York Times (NYT).



En una nota publicada en su edición de este martes, el diario destacó que la búsqueda de Trump por hacer negocios en Rusia, que finalmente nunca se concretaron, contradice sus afirmaciones de que “se mantuvo lejos” de buscar tratos en ese país.



La atención en torno a los negocios posibles de Trump en Rusia se ha intensificado por los comentarios positivos del propio presidente electo sobre el mandatario ruso Vladimir Putin, y por la conclusión de los servicios de inteligencia de Estados Unidos de que Moscú trató de ayudar en su campaña presidencial.



Asimismo, la relación de Trump con Rusia ha tomado relevancia luego de la difusión de un informe salaz y comprometedor, cuyo contenido no ha sido verificado, de que el presidente electo tramó junto con agentes rusos hackear información del Partido Demócrata en las elecciones.



Trump buscó repetidamente negocios en Rusia desde 1987, cuando viajó allí para explorar la construcción de un hotel, además de que solicitó el registro de su marca en el país desde 1996, de acuerdo con el Times.



Asimismo, sus hijos y asociados han aparecido en Moscú de manera repetida en busca de forjar empresas conjuntas, así como para reunirse con desarrolladores y funcionarios del gobierno, precisó el diario.



Incluso, durante un viaje en 2006, dos hijos de Trump, Donald Jr e Ivanka, se quedaron en el Hotel Nacional de Moscú, frente al Kremlin, para tener contacto con socios potenciales durante varios días.



En 2013, Trump mismo viajó a Moscú, donde entre otras actividades vendió los derechos para organizar su concurso de Miss Universo de ese año. Al final de su viaje, envió un mensaje en su cuenta de Twitter: “La Torre Trump Moscú es la próxima”.



Trump y sus socios buscaron además a los rusos acaudalados para comprar apartamentos en las Torres Trump en Nueva York y Florida tras la caída del régimen soviético. Incluso se jactó en una entrevista: “conozco a los rusos mejor que nadie”.



Los esfuerzos de Trump por ingresar directamente a Rusia con su marca lo pusieron en contacto con las elites del poder en ese país, subrayó el Times.



En una entrevista en septiembre de 2015, Trump afirmó: “yo estaba con la gente de más arriba, oligarcas y generales, y con funcionarios de alto nivel del gobierno. No puedo decir más, pero te diré que conocí a la gente del más alto nivel, y que la relación fue extraordinaria".