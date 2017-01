Crece lista de demócratas que no irán a investidura de Trump

Washington, EUA.- Más de 30 representantes demócratas en el Congreso de Estados Unidos tienen previsto boicotear la ceremonia de investidura del presidente electo, Donald Trump, alegando que el empresario republicano es una amenaza para la democracia.



Los legisladores Steve Cohen de Tennessee, Jerrold Nadler de Nueva York y Don Beyer de Virginia se sumaron el lunes a la cada vez más larga lista de representantes que no presenciarán en vivo el juramento de Trump en el Capitolio en viernes. Las bajas aumentaron desde el sábado, cuando el próximo inquilino de la Casa Blanca criticó al legislador John Lewis —una de las figuras más veneradas del movimiento por los derechos civiles de los negros— por cuestionar su legitimidad para ser presidente.



"Este presidente 'semielecto' no merece ser el presidente de Estados Unidos", dijo Cohen en un comunicado. "No ha demostrado las características y los valores que estimamos. Que estimaba el doctor (Martin Luther) King. Y cuando puso en duda la integridad de mi amigo, colega e ícono de los derechos civiles John Lewis, cruzó el Rubicón".



La "esperanza y cambio" asociadas con la toma de posesión de Barack Obama hace ocho años han sido sustituidas por "miedo y temor", dijo Cohen.



Trump y otros republicanos rechazaron las críticas, apuntando que los demócratas son malos perdedores que deben aceptar los resultados de la elección y seguir adelante.



Aunque muchos demócratas estaban furiosos con el resultado de las elecciones de 2000 en las que George W. Bush derrotó a Al Gore tras varios recuentos y un fallo de la Corte Suprema, asistieron a su investidura como 43er presidente.



Los republicanos asistieron a las dos juramentaciones de Barack Obama.