Reino Unido dejará mercado único de Unión Europea

Londres, Inglaterra.- Reino Unido abandonará el mercado único de la Unión Europea cuando deje el grupo, afirmó el martes la primera ministra británica, Theresa May, en un discurso decisivo que puso fin a las especulaciones sobre si buscaría un acuerdo de compromiso para permanecer dentro del mayor bloque comercial del mundo.



Desplegando una visión que podría marcar el futuro de Reino Unido por generaciones, May respondió a las críticas sobre lo evasiva que estaba siendo con sus planes con una defensa directa de una ruptura limpia, conocida como "Brexit duro".



May prometió buscar el mayor acceso posible a los mercados europeos, pero aseguró también que Reino Unido intentará establecer sus propios acuerdos comerciales con países más allá de Europa, al tiempo que impondrá límites a la inmigración procedente del continente.



Por vez primera reconoció que estas medidas exigirán retirarse de un mercado de 500 millones de personas.



"Quiero ser clara: lo que propondré no puede implicar la membresía del mercado único", dijo May a una audiencia compuesta por diplomáticos extranjeros y el equipo británico que negociará el "Brexit" en Londres.



"En lugar de eso buscamos el mayor acceso posible mediante un nuevo acuerdo de libre comercio amplio, osado y ambicioso. Ese acuerdo podría tomar elementos de los actuales compromisos del mercado único, en ciertas áreas", aseveró.



Desde que May asumió el cargo de primera ministra después de que la mayoría de sus compatriotas votó en favor de salir de la UE el pasado junio, se había negado a precisar en detalle qué tipo de acuerdo buscaría.



Esta situación dejó al país especulando sobre si debería optar por un "Brexit suave" que mantuviera los beneficios de la membresía a cambio de que Reino Unido aceptara algunas reglas de la UE o si se decidiría, al contrario, por una ruptura más clara. Las empresas se quejaron por la incertidumbre.