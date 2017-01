Alemania no debe ceder ante amenazas de Trump: aliado de Merkel

Berlín, Alemania.- Alemania no puede ceder a las intimidaciones y amenazas de proteccionismo del presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, y hacerlo permitiría que la situación se repitiera, dijo el martes un aliado conservador clave de la canciller Angela Merkel.



Trump advirtió a automotrices alemanas que impondría un impuesto fronterizo de 35 por ciento sobre vehículos importados al mercado estadounidense, según una entrevista publicada el lunes por un diario.



Norbert Röttgen, quien encabeza la comisión de asuntos exteriores en el Parlamento, dijo que Alemania debería ser fiel a sus valores. El país es uno de los principales exportadores del mundo, obteniendo casi la mitad de su producto interno bruto de las exportaciones.



"Lo más inteligente es no ceder a la intimidación y amenazas", dijo Röttgen a un pequeño grupo de periodistas extranjeros al ser consultado sobre la preparación de la industria para defenderse de Trump.



"Si uno toma ese camino una vez, se convertirá en objeto de amenazas e intimidación", dijo Röttgen, de la Unión Demócrata Cristiana de Merkel. "Y no creo que eso tenga sentido para Alemania como un todo o para compañías individuales", añadió.



Un ejecutivo de BMW dijo el lunes que la automotriz mantendrá sus planes de abrir una planta en México en el 2019, pese a las advertencias de Trump de un impuesto fronterizo sobre los vehículos de la marca alemana fabricados en México y destinados a Estados Unidos.



"Creo que es políticamente correcto y económicamente inteligente seguir nuestros principios y nuestras políticas, que para Alemania es una política de comercio abierto y justo", dijo Röttgen.



Merkel dijo a líderes industriales alemanes el lunes que mantendría su compromiso con el libre comercio, en una respuesta indirecta a los comentarios de Trump. Además, el vicecanciller Sigmar Gabriel advirtió el martes al presidente electo contra alimentar el nacionalismo y fomentar el proteccionismo: "El nacionalismo el proteccionismo no son ingredientes para la grandeza", dijo el funcionario en un discurso en Berlín.