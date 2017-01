Autor de masacre en aeropuerto de Florida sin derecho a fianza

Miami, EUA.- Una juez federal determinó hoy que el hispano Esteban Santiago, veterano de la guerra de Irak, acusado de la masacre del Aeropuerto de Fort Lauderdale-Hollywood que dejó cinco muertos y seis heridos, permanecerá detenido sin derecho a fianza.



La magistrada Lurana Snow emitió su orden durante una audiencia sobre la detención del acusado en la que dijo que “mucho del peligro para la comunidad” del hombre está capturado en un video de vigilancia. El video donde se ve a Santiago en el ataque fue filtrado a la cadena TMZ.



Previamente, el fiscal Rick del Toro argumentó que Santiago es un peligro para la comunidad y un riesgo de que pueda huir, luego de “admitir los hechos” ocurridos el pasado 6 de enero en la terminal aérea.



Según la acusación vertida por la fiscalía durante la audiencia, luego de la masacre Santiago le confesó a los agentes del Buro Federal de Investigaciones (FBI) que su mente había estado “bajo control del gobierno” y que “escuchaba voces”.



Santiago, de 26 años nacido en Nueva Jersey y criado en Peñuelas, Puerto Rico, también le dijo a los agentes que había estado participando en salas de charlas cibernéticas de la Yihad (Guerra Santa islámica) sobre la planificación del ataque.



Sin embargo, las autoridades no han encontrado evidencia alguna sobre esto en su computadora, teléfono inteligente y en ningún otro lugar que apoye su confesión, según publicó The Miami Herald.



Hasta ahora los agentes no creen que Santiago sea “un lobo solitario” radicalizado por la propaganda extremista en internet, según fuentes familiarizadas con la investigación citadas por esa fuente.



En su defensa, sus familiares argumentaron que el joven comenzó a actuar de manera rara en los últimos meses y que buscaba ayuda psicológica, la cual no obtuvo.



Hasta el momento, Santiago ha sido acusado de tres cargos que incluyen causar lesiones graves a alguien en un aeropuerto internacional; usar un arma de fuego en un crimen violento; y causar la muerte de una persona a través del uso de un arma de fuego.



La pena máxima para esos cargos es cadena perpetua, pero se estima que el gobierno pedirá la pena de muerte. Esto podría ocurrir en una nueva audiencia el 30 de enero en donde se espera que se le lean los cargos formales por asesinato.