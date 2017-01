Invitados 'incómodos' en la toma de posesión de Donald Trump

Cd. de México.- La ceremonia de investidura del nuevo presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, será una de las más vistas y seguidas de los últimos años, sin embargo, este seguimiento no se da precisamente por su popularidad, sino por todo lo contrario.



La investidura como acto protocolario, solamente está regulada en el juramento del oficial del nuevo presidente, aunque a menudo dicha ceremonia está cargada de símbolos propios de los Estados Unidos.



Invitados y tradición



Uno de esos símbolos es la presencia de los expresidentes estadounidenses. Por lo general, dichos ex jefes de Estado acompañan a los presidentes salientes y entrantes en el cambio de gobierno.



En esta ocasión, el expresidente Bill Clinton será una de los asistentes a esta ceremonia. Sin embargo, a la asistencia de Clinton se sumará la presencia de Hillary Clinton, quien fue la candidata opositora en el último proceso electoral, lo cual podría resultar incómodo para la excandidata demócrata.



Además de los Clinton, el predecesor de Obama, George W. Bush, estará presente en la ceremonia, aunque el nuevo presidente no sea de su total simpatía.



El expresidente James Carter confirmó sus asistencia al evento. El único exmandatario que no estará en la toma de posesión de Trump será George H. W. Bush, quien debido a sus problemas de salud no acudirá al avento.



Después de la ceremonia protocolaria se acostumbra un fiesta privada. En 2008 y 2012, Barack Obama invitó a diversos cantantes como Jennifer Lopez, Rosario Dawson, Marc Anthony y Paulina Rubio.



Para la investidura de Donald Trump, se prevé que dicha fiesta sea un tanto desangelada, debido al enfrentamiento abierto que existe entre el futuro presidente y la comunidad actoral y musical estadounidense, aunado a su baja popularidad.



A pesar de ello, se prevé un evento muy bien organizado ya que la antigua organizadora de eventos de la revista Vogue, Stephanie Winston Wolkoff, será la encargada de llevar el evento.



Aun no se confirma quien amenizará en el evento. Se rumora que el tenor italiano Andrea Bocelli podría actuar el próximo 20 de enero. Se sabe que la cantante británica Rebecca Ferguson recibió una invitación para participar, pero aceptaría si le permiten cantar el tema ‘Strange Fruit’, una canción que habla de la discriminación en Estados Unidos.