¿Qué hace el presidente de EUA cuando deja el cargo?

Washington, Estados Unidos.- Un presidente de Estados Unidos obtiene la posibilidad de hacer múltiples actividades al terminar su mandato. Y es que luego de haber obtenido el máximo cargo político de uno de los países más poderosos del mundo todo es posible. Desde fomentar la construcción de fundaciones, crear museos o bibliotecas, hasta ser ponente en mesas de debate son algunos de los puntos fuertes que por derecho tiene un exmandatario.



Uno de los casos más claros es el de Barack Obama que, durante los ocho como presidente, escribió tres libros: Dreams from My Father (Sueños de mi padre), The Audacity of Hope (La audacia de la esperanza) y Of Thee I Sing (A ti te canto), los cuales le otorgaron ganancias por más de 15 millones de dólares.



Por otro lado, algunos de los expresidentes se han sumado dentro de sus respectivos partidos para ser puntos de apoyo en la toma de decisiones. El caso de Obama regresa aquí, ya que se ha inclinado a la posibilidad de ser ‘consejero’ y asegurarse de ayudar a los nuevos talentos.



Entre otros puntos la participación en documentales y convertirse en una voz de autoridad dentro de la opinión pública, son fortalezas que adquieren casi de inmediato quienes dejan ese cargo.



Y aunque podría pensarse que el dinero sea un problema o punto flaco al terminar el periodo. Una pensión vitalicia de 205 mil 700 dólares por año es un derecho que se tiene a partir de lo pactado en 2016. Esto sin olvidar el financiamiento con el que cuentan para montar una oficina, ya que 150 mil dólares durante los primeros dos años, y 96 mil a partir del tercero, son el estímulo que otorga la ley.



Sumado a lo anterior, viajes pagados para él y dos personas de su equipo por un millón de dólares por año; protección por parte del Servicio Secreto de por vida y para sus hijos hasta los 16 años; beneficios de salud; y funeral pagado con honores militares son parte de lo que cubre por completo a un expresidente.



En tanto, y luego de la propuesta de trabajo por parte de Spotify para Barack Obama, un campo de posibilidades para viajar o permanecer dentro de la política es lo que ofrece este título.