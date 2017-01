Ataque a campamento en Mali deja al menos 33 muertos

Gao, Mali.- Al menos 33 personas murieron y docenas de personas resultaron heridas después de que un vehículo cargado de explosivos estallara en un campamento que aloja a grupos armados en el norte de Mali, según indicó el miércoles un funcionario local.



La explosión golpeó a la base del Mecanismo Operativo Conjunto en la ciudad de Gao. Allí se alojan cientos de combatientes, incluidos miembros de grupos armados que firmaron el acuerdo de paz de 2015 en el país. En el campamento también hay soldados malienses.



La cifra de muertos era provisional, indicó el funcionario local, que habló bajo condición de anonimato porque no estaba autorizado a informar a la prensa.



"Ahora estoy con los heridos", dijo a Associated Press el doctor Sadou Maiga, del hospital de Gao. "Hemos detenido todas las actividades del hospital para gestionar a los muchos heridos que llegan. Algunos han muerto por sus heridas y otros están muy graves. En este momento no es la cifra de muertos y heridos lo que me interesa, es salvar a los que pueda".



El vehículo bomba entró por la fuerza en el campamento en torno a las 9 de la mañana, cuando cientos de combatientes se congregaban para una reunión, según testigos.



Horas después del suceso aún se veían cuerpos desmembrados en el lugar.



Las autoridades trataban de movilizar a la población local para que donara sangre.



El agresor suicida "consiguió engañar la vigilancia de los soldados" y penetró en el campamento, indicó el teniente coronel Diarran Kone, portavoz militar.



El norte de Mali sigue sufriendo problemas de seguridad pese a la intervención militar que lideró Francia en 2013 para expulsar a extremistas islámicos que habían tomado la región.