Arrestan a hermano de presidente de Guatemala por corrupción

Ciudad de Guatemala.- Las autoridades guatemaltecas detuvieron al hermano y a uno de los hijos del presidente Jimmy Morales por su presunta implicación en un caso de corrupción, informó el miércoles la Fiscalía, un duro golpe para el mandatario cuando cumple un año de llegar al poder con el lema "ni corrupto, ni ladrón".

Samuel "Sammy" Morales, hermano mayor y consejero político del mandatario, y José Manuel Morales, uno de sus cuatro hijos, fueron acusados por facilitar facturas falsas que sirvieron para defraudar unos 180.000 quetzales (23.000 dólares) al registro dela propiedad en el 2013, antes de que Morales fuera electo.

Según las investigaciones, José Manuel Morales pidió ayuda a su tío para conseguir unas cotizaciones ficticias que la familia de su entonces novia utilizó para ganar unos contratos con el registro de la propiedad.

"Hasta este momento se ha determinado que (Samuel y José Manuel Morales) no obtuvieron ninguna utilidad económica y se trató de un aparente favor ilícito", dijo en rueda de prensa la fiscal general del país centroamericano, Thelma Aldana.

No obstante, la Fiscalía pidió prisión preventiva para ambos acusados de fraude y, en el caso de Samuel Morales, también de lavado de dinero. Por la tarde la jueza que lleva el caso los vinculó a proceso por fraude pero desechó el cargo de lavado de dinero.

Ambos serán conducidos a una prisión que aún no había sido definida.

A su llegada a tribunales arrestado, Samuel Morales dijo a la prensa: "Estoy dispuesto a enfrentar la ley y me he puesto a disposición de las autoridades. No me afecta (la captura) porque esto demuestra que nadie es superior a la ley".

El hijo del mandatario se presentó voluntariamente tras ser citado y también está bajo custodia judicial.