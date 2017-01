Avalancha sepulta hotel en Italia; al menos 30 desaparecidos

Milán, Italia.- Al menos 30 personas estaban desaparecidas después de que una avalancha sepultara un hotel de montaña en el centro de Italia, según dijeron las autoridades el jueves. La región ha sufrido varios sismos en los últimos meses.



La agencia italiana de Protección Civil dijo estar trabajando para llevar vehículos de rescate al hotel Rigopiano a través de carreteras cubiertas de nieve, para asistir a las primeras labores de rescate iniciadas durante la noche por equipos de rescate alpino. Un rescatista citado por la agencia de noticias ANSA dijo que había víctimas mortales, pero no había detalles disponibles en un primer momento.



El alud cubrió el edificio de tres pisos en la región central de Abruzzo el miércoles por la noche, según medios italianos. El hotel se encuentra a unos 45 kilómetros (30 millas) de la ciudad costera de Pescara. Varios sismo sacudieron la región el miércoles, incluyendo uno de magnitud 5,7, pero en un primer momento no estaba claro si los temblores habían provocado la avalancha



Rescatistas de montaña llegaron esquiando al hotel en torno a las 04:00 de la madrugada (0300 GMT), según SKY TG24. La televisora dijo que por el momento se había evacuado a una víctima.



Imágenes de video mostraban a rescatistas cavando con palas a través de un muro de nieve, y al menos un hombre al que se evacuaba por el camino ya despejado.



Una ambulancia se quedó bloqueada a varios kilómetros del hotel, según SKY, que también dijo que la nevada había sido tan copiosa que las topadoras tenían problemas para despejar el camino al hotel. El establecimiento era un hotel balneario de cuatro estrellas.



Otras imágenes de video difundidas mostraban a rescatistas entrando en el hotel, donde pilas de nieve y escombros habían caído por las escaleras hasta el vestíbulo. El alud derribó los muros exteriores del edificio, y en la grabación de los rescatistas se veía nieve sucia y escombros amontonados en los pasillos del hotel. El video no tenía sonido.



Nadie respondió a los llamados de rescatistas para localizar a sobrevivientes, dijo ANSA citando a los funcionarios.



Un sobreviviente dijo haberse salvado porque había salido a su auto para recoger algo en el momento del alud, indicó ANSA.