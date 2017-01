Protestan contra Trump con pancartas en puentes de Londres

Londres, Inglaterra.- Organizaciones sociales convocaron a una protesta contra las políticas del presidente electo Donald Trump, quien mañana viernes tomará posesión como el mandatario número 45 de Estados Unidos.



“Bridges not Walls” (Puentes no bardas) es la organización que prepara gigantes carteles que colgarán de icónicos puentes de esta ciudad como London Bridge, Tower Bridge y Waterloo, en una iniciativa que se extenderá a 130 ciudades de Reino Unido.



Los organizadores colocarán una pancarta de 25 metros de largo en Tower Bridge a orillas de la Torre de Londres con la leyenda “Bridges not Walls” en protesta a la propuesta de Trump de construir un muro en la frontera entre México y Estados Unidos.



La portavoz de “Bridges Not Walls”, Nona Hurkmans, afirmó que la movilización es una muestra de solidaridad hacia grupos de inmigrantes que han sido atacados por las políticas de Donald Trump.



“No vamos a dejar que las políticas del odio diseminadas por personas como Donald Trump se arraiguen. Lo que suceda en adelante nos concierne a nosotros y al unirnos podemos mostrar que la retórica del miedo y odio no tiene lugar en nuestra sociedad”.



Unas 150 pancartas serán colocadas durante la inauguración del presidente Trump en Washington en una acción internacional de apoyo a inmigrantes a la que se unirá la asociación “Migrants Organise”, que está en contra de políticas nacionalistas y de extrema derecha.



Los nueve puentes del Río Támesis que van desde Tower Bridge hasta Vauxhall -de este a oeste- serán utilizados para lucir pancartas con diferentes causas sociales como asuntos raciales, islamofobia, así como derechos de las mujeres, los inmigrantes y los refugiados.