Ola de frío deja nieve en las playas españolas

Madrid, España.- La nieve ha llegado por primera vez en décadas a zonas costeras del sur y este de España, donde se registraron temperaturas bajo cero por una ola de frío polar que, según las autoridades, el jueves podría traer nuevas nevadas a la Península Ibérica.



Algunos colegios han cerrado en las provincias de Málaga, Murcia, Valencia y Alicante.



En la localidad de Denia, Alicante, hacía más de tres décadas que no se veía la playa cubierta de un manto blanco como el miércoles. En la cercana Torrevieja, donde no nevaba desde hace 90 años, las autoridades permanecían en alerta el jueves por posibles inundaciones.



El conjunto histórico monumental de Ronda, en el sur de Andalucía, amaneció el jueves con los accesos cerrados por hasta 40 centímetros (15 pulgadas) de nieve.



Al mediodía del jueves, los camiones quitanieves habían conseguido abrir un acceso y trabajan en desbloquear un segundo, señaló Francisco Márquez, concejal del Ayuntamiento de Ronda.



"La nevada que hemos vivido esta noche es absolutamente histórica, los mayores no recuerdan nada igual en al menos 50 años," dijo Márquez.



La Agencia Estatal de Meteorología señaló el jueves que 27 de las 50 provincias españolas se encuentran en alerta por nieve y bajas temperaturas. Las precipitaciones de nieve se intensificarán a lo largo de la jornada, empezando por las zonas costeras y avanzando hacia el interior, señaló la agencia en un comunicado.



Casi toda la Península Ibérica ha registrado heladas, con temperaturas máximas de 5 grados Celsius (41 Fahrenheit) en buena parte del territorio y hasta -15 grados C (5 F) en los Pirineos y en las montañas del centro del país.