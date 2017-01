Prensa internacional destaca extradición de Joaquín Guzmán

Ciudad de México.- Diferentes sitios web de Colombia, Chile, Argentina, España, Francia, Reino Unido, entre otros, destacaron hoy la extradición de Joaquín Guzmán Loera a Estados Unidos.

De igual forma, resaltan en la prensa de Estados Unidos los diarios “ The Washington Post” , “Los Ángeles Times” y “The New York Times”.

Breaking News: Mexican drug kingpin Joaquín Guzmán Loera, known as El Chapo, has been extradited to the U.S. https://t.co/XQIwqpbDmN