Asia se mantiene en alerta ante nueva política de EUA

Tokio, Japón.- Varios países asiáticos se mantienen en diversos grados de alerta ante la nueva política comercial estadounidense, desde la proclamación norcoreana de autonomía hasta la espera india de los nuevos funcionarios.



En Pyongyang el Rodong Sinmun, diario del gobernante Partido de los Trabajadores, señaló que la política exterior de Corea del Norte seguirá independiente y basada en el poder nuclear.



Afirmó que su política exterior busca preservar la paz mundial y en la península coreana, gracias al continuo ensanchamiento de la autodefensa y medidas preventivas centradas en el poder nuclear, citó la surcoreana Yonhap.



En contraste India esperará hasta que el equipo de funcionarios comerciales, en particular los de mediano rango, estén designados, pues su estrategia se basa en explicar a ese nivel primero sus cartas.



Para India es importante establecer la preferencia que tienen sus compañías para la economía estadunidense, señalaron fuentes del ministerio de Comercio a The Hindu Business.



De acuerdo a esas fuentes, solo la industria de las tecnologías de la información ha generado más de 411 mil empleos de los cuales alrededor de 300 mil han sido para ciudadanos y residentes permanentes estadunidenses.



Por su parte, la estrategia de Japón ante la nueva administración Trump es insistirle que para la región asiática, la mejor elección es precisamente Japón, señaló Toshiyuki Nakayama, experto en política estadunidense en la Universidad Keio.



Además, el primer ministro Shinzo Abe se manifiesta convencido de que la mejor opción es la promoción del diálogo con el presidente Donald Trump, para lo cual busca reunirse de nuevo con él tan pronto como sea posible.



Abe fue el primer líder extranjero en reunirse con Trump una vez que fue electo, pero ya en condición de haber tomado posesión será la primera ministra británica Theresa May la que abrirá la serie de reuniones internacionales del nuevo jefe de la Casa Blanca.



Los funcionarios japoneses tienen en particular la preocupación de que las políticas comerciales del nuevo gobierno estadunidense signifiquen una nueva clase de proteccionismo, citó The Japan Times.



Por lo otro Abe perdió un pilar de su estrategia de crecimiento económico tras el anuncio de que Washington se retira del Acuerdo de Asociación Transpacífico (TPP).



Este lunes el presidente de la Toyota Motor Corp, Akio Toyoda, subrayó la importancia de que Estados Unidos y Japón cooperen para lograr la prosperidad de Norte América.