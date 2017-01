Trump se reunirá con empresarios y líderes sindicales

Washington, EUA.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, planea reunirse el lunes con empresarios y líderes sindicales para debatir sobre la actividad fabril del país y otros asuntos, en su primer día completo al frente de la mayor economía del mundo.



Está previsto que el mandatario republicano, que asumió la presidencia el viernes tras ocho años de Gobierno demócrata, se reúna con ejecutivos a las 1400 GMT y más tarde se entreviste con líderes sindicales y trabajadores estadounidenses, según la agenda.



La Casa Blanca, que anunció los encuentros la noche del domingo, no mencionó puntualmente a ningún ejecutivo ni líder sindical.



Según Bloomberg News, el encuentro incluirá al presidente ejecutivo de Dow Chemical Co, Andrew Liveris, al que Trump asignó el mes pasado al frente de un consejo asesor sobre manufacturas. Reuters no pudo confirmar inmediatamente el reporte, que citó a un funcionario del Gobierno.



Trump dijo el lunes a través de su cuenta de Twitter que planeaba debatir sobre la industria estadounidense con ejecutivos, pero no dio más detalles.



"Una semana atareada con un fuerte foco en los empleos y la seguridad nacional", dijo Trump en un tuit. "Líderes ejecutivos vendrán a las 09:00 de la mañana para hablar de manufacturación en Estados Unidos", agregó.



Antes de asumir el cargo, Trump se reunió con varios presidentes ejecutivos de compañías de áreas como defensa y tecnología, entre otras. También mantuvo encuentros con líderes de varios sindicatos.