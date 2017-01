Reino Unido no puede negociar pactos comerciales: UE

Bruselas, Bélgica.- La Comisión Europea (CE) señaló hoy aquí que Reino Unido no puede negociar acuerdos de libre comercio bilaterales con otros países antes de concluir su salida de la Unión Europea.



“Uno puede discutir, o debatir, pero solo se puede negociar un acuerdo de comercio una vez que se deja la UE (Unión Europea)”, dijo en rueda de prensa el portavoz jefe del Ejecutivo, Margaritis Schinas.



Para los países que forman parte de la UE, como es todavía el caso de Reino Unido, el Tratado de Lisboa estipula que la negociación de un acuerdo de libre comercio es competencia exclusiva de la mancomunidad, recordó el vocero.



Schinas hizo esas declaraciones en respuesta al anuncio de que la primera ministra británica, Theresa May, se reunirá esta semana, en Washington, con el nuevo presidente de Estados Unidos, Donald Trump.



May, quien será el primer líder internacional recibido por Trump, dijo que platicará con su homólogo sobre la “posible futura relación comercial” entre sus países.



El presidente estadounidense ya afirmó anteriormente que pretende negociar “lo más pronto posible” un “ambicioso” acuerdo de libre comercio con Reino Unido.