Chile vive el peor incendio forestal de su historia: Bachelet

Santiago, Chile.- La presidenta de Chile, Michelle Bachelet, ratificó que los incendios en la zona centro sur de este país andino responden al desastre forestal más grande en la historia de esta nación.



A través de su cuenta de la red social Twitter, la mandataria manifestó que “enfrentamos el mayor desastre forestal de nuestra historia, con un área afectada 20 veces mayor que en 2016”, dijo en relación a los siniestros que cada año afectan a Chile.



Debido a la emergencia Bachelet suspendió un viaje programado para este martes que tenía como destino República Dominicana, donde se realizará una nueva cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), y a Haití.



“Yo voy a permanecer aquí para poner todos los recursos del Estado en el combate al fuego, estar presente en la zona de catástrofe, llevar las coordinaciones y acompañar a las personas que están sufriendo los efectos de los incendios”, comentó.



La mandataria sostuvo en relación a los 44 incendios forestales que continúan siendo combatidos por los cuerpos de Bomberos que “otra vez Chile se ve azotando por la furia de la naturaleza, pero al igual que otras ocasiones tenemos el coraje y la solidaridad para hacerle frente”.



Asimismo, Bachelet manifestó su optimismo para superar la emergencia y sostuvo que “en esta oportunidad lo haremos gracias al valor y esfuerzo de tantos compatriotas que no han dudado en acudir con su ayuda”.



Según datos entregados por la Corporación Nacional Forestal a la fecha los incendios han consumido 129 mil 826 hectáreas solo en los siniestros que corresponden a las últimas semanas.



“Son miles de bomberos, miles de brigadistas de Conaf, miembros de las Fuerzas Armadas, alcaldes, intendentes, autoridades, gente de la empresa privada que se han puesto de distintas maneras a combatir los incendios”, agradeció.



Respecto al combate de los siniestros comentó que “necesitamos mantener este esfuerzo común, porque los incendios no están del todo controlados”.



Finalmente, la jefa de Estados hizo un llamado a “extremar la prevención de los incendios y las medidas de autocuidado”, y agregó que “queremos estar presente en la zona, pero tampoco queremos ser un obstáculo”.



En ese sentido, añadió que “cuando van las autoridades, quienes están combatiendo el fuego se sienten en la obligación de darle atención a las autoridades y nosotros no queremos ni restar equipamiento para que finalmente todos los esfuerzos se puedan hacer para terminar con estos incendios”.