EUA y Canadá se reunirán por planes de Trump para TLCAN

Calgary, Canadá.- Funcionarios de alto rango del Gobierno de Donald Trump se reunirán esta semana con asesores del primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, en medio de los planes del Gobierno estadounidense de renegociar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN).



El yerno de Trump Jared Kushner viajará a Calgary, donde el gabinete canadiense lleva adelante una reunión de dos días para definir la posición que su gobierno tomará ante la promesa del magnate de renegociar el tratado, dijo una fuente que pidió no ser identificada debido a la sensibilidad del tema.



Trump dijo el domingo que planea renegociar pronto el TLCAN con Canadá y México, que envían la mayoría de sus exportaciones a Estados Unidos.



Funcionarios canadienses, que intentan convencer al nuevo gobierno estadounidense que enfocarse en Canadá no tiene sentido dada la estrecha vinculación de ambas economías, dicen que el equipo de Trump está más preocupado por los enormes déficit comerciales con China y México.



"No han dicho nada específico sobre ningún problema real que tengan con nosotros", comentó David MacNaughton, embajador canadiense en Washington.



El peligro, dijo el diplomático a periodistas el domingo, es que Canadá pueda sufrir daño colateral por medidas estadounidenses que apunten a México.