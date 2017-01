Turquía, Rusia e Irán alcanzan acuerdo sobre Siria

Astaná, Kazajistán.- Turquía, Rusia e Irán alcanzaron un acuerdo sobre un mecanismo a tres bandas para consolidar el alto el fuego en Siria iniciado hace casi un mes.



Los tres países emplearán su "influencia" para fortalecer la tregua, según un comunicado leído por el ministro de Exteriores de Kazajistán, Kairat Abdrakhmanov, tras los dos días de reuniones. El comunicado no aclaraba cómo funcionaría el sistema.



Los tres países continuarán sus esfuerzos conjuntos para combatir al grupo extremista Estado Islámico y a la filial de Al Qaeda en Siria, añadió el comunicado.



Además, las tres potencias instaron a los rebeldes sirios a distanciarse de la milicia vinculada a Al Qaeda, conocida como Fatah al-Sham.



El acuerdo allana el camino para las negociaciones políticas organizadas para el 8 de febrero en Ginebra, añadió el comunicado.



El enviado de Naciones Unidas a Siria, Staffan de Mistura, había dicho antes el martes que había motivos para el "optimismo" y prometió un "resultado" para más tarde el martes.



Las conversaciones del lunes en Astaná solo incluyeron un breve encuentro cara a cara entre los representantes del gobierno y los rebeldes, el primero desde el inicio de la guerra en siria en 2011. Ese breve encuentro se vio seguido rápidamente por duros comentarios cruzados.



El portavoz rebelde sirio, Osama Abo Zayd, dijo antes de que se conociera el acuerdo que pese a los signos alentadores "esperan algo más que declaraciones".



La delegación rebelde quiere ampliar el alto el fuego mediado por Rusia y Turquía a toda Siria. La violencia ha remitido desde que se aplicó la tregua, aunque sigue habiendo combates en torno a la capital, Damasco, donde gobierno y rebeldes se acusan mutuamente de incumplir el alto el fuego.



El gobierno dice perseguir a miembros de la filial de Al Qaeda en Siria en zonas rebeldes, que no está incluida en el alto el fuego. Los rebeldes afirman que sólo el grupo Estado Islámico debería estar exento del alto el fuego, y no los combatientes vinculados a Al Qaeda.



Además del alto el fuego, Naciones Unidas ha pedido acceso a zonas rebeldes asediadas por fuerzas del gobierno en todo el país. Los rebeldes también mantienen cercados dos pueblos en el norte de Siria.