Vladimir Putin y Donald Trump intercambiarán opiniones

Moscú, Rusia.- El presidente de Rusia, Vladimir Putin, tiene previsto hablar por teléfono con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, durante el fin de semana, indicó el Kremlin el viernes.



La conversación está programada para el sábado, según dijo el portavoz de Puti, Dmitry Peskov, en declaraciones recogidas por agencias rusas de noticias. Putin felicitó a Trump por su victoria poco después de las elecciones estadounidenses, pero el Kremlin señaló que no han hablado desde entonces.



Putin quiere felicitar a Trump por asumir el cargo, señaló Peskov, y se espera que ambos "intercambien opiniones sobre los principales parámetros de las relaciones bilaterales actuales".



El vocero declinó entrar en detalles sobre qué temas concretos se tratarían, y no dijo si los dos mandatarios aprovecharían la conversación para fijar una reunión.



El Kremlin ha recibido de forma positiva las promesas de Trump de reparar los lazos con Moscú, que alcanzaron su punto más bajo desde la Guerra Fría por la crisis de Ucrania, la guerra en Siria y las acusaciones de interferencias rusas en las elecciones de Estados Unidos. Sin embargo, autoridades y legisladores rusos han advertido que reparar las maltrechas relaciones bilaterales llevará tiempo.



El gobierno de Barack Obama y la Unión Europea impusieron sanciones a Moscú por su anexión de la península ucraniana de Crimea y por su apoyo a la insurgencia prorrusa en el este de Ucrania.



Las restricciones han limitado el acceso de las empresas rusas a los mercados financieros internacionales e impedido importantes transferencias de tecnología, ayudando a sumir la economía rusa en una recesión. Rusia ha respondido prohibiendo las importaciones de la mayoría de los productos agrícolas occidentales.



Cuando se le preguntó por las afirmaciones de que Trump estudia ordenar el levantamiento de las sanciones estadounidenses contra Rusia, Peskov dijo no tener información sobre el tema.