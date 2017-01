México ha tomado ventaja de EUA durante mucho tiempo: Trump

Washington, EUA.- El presidente Donald Trump sostuvo hoy que México se ha aprovechado de Estados Unidos, en particular en la relación comercial, y señaló que el gobierno mexicano ha dado poca ayuda en la frontera común.



“México se ha aprovechado de Estados Unidos durante demasiado tiempo. Los déficits comerciales son masivos y hay poca ayuda en la muy débil frontera, y eso debe cambiar, AHORA”, escribió en su cuenta de Twitter.





Mexico has taken advantage of the U.S. for long enough. Massive trade deficits & little help on the very weak border must change, NOW!