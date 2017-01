Trump: 'Peña Nieto y yo tuvimos una llamada respetuosa'

Ciudad de México.- El presidente Donald Trump dijo en conferencia de prensa en la Casa Blanca con la primer ministra británica, Theresa May, que habló con el presidente Enrique Peña Nieto: “tuvimos una charla excelente, tuvimos una conversación amistosa”.



“Tengo un gran respeto por México, he trabajado con mexicanos por mucho tiempo”, agregó Trump.



“Tenemos un deficit comercial de 60 mil millones de dólares con México, hay tráfico de drogas, de dinero en la frontera”.



“Tenemos una relación excelente con el presidente Peña Nieto, tuvimos una charla de casi una hora, seguimos trabajando de una relación justa”.



“Millones de personas pierden sus empleos y eso no sucederá con mi administración”, indica.



"Tuvimos una conversación muy buena. He tenido una posición muy fuerte con México. Tengo un gran respeto por México (...) pero, como ustedes saben, con nuestros últimos líderes México nos ha aplastado. Nos han hecho ver como unos tontos", dijo Trump en la rueda de prensa.



“Estados Unidos no pueden seguir perdiendo, por ello se renegociarán acuerdos comerciales con México y será para el bien de ambos países”.

La primera ministra británica viajó a Washington para definir con el presidente Trump un acuerdo comercial bilateral y cooperación trasatlántica.