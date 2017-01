Trump evalúa levantar sanciones impuestas por Obama contra Rusia

Washington, EUA.- La Casa Blanca dijo hoy que el presidente Donald Trump evalúa la posibilidad de discutir con su par Vladimir Putin, en una conversación telefónica que sostendrán mañana sábado, el levantamiento de las sanciones impuestas a Rusia por Barack Obama.



“Todo eso está bajo consideración, y ciertamente, además de mejorar las relaciones con diferentes líderes extranjeros y sus naciones en todo el mundo”, dijo aquí Kellyanne Conway, asesora del presidente Trump a la cadena televisora Fox.



Agregó que si Putin quiere unirse a Estados Unidos para tener una conversación seria sobre cómo derrotar al terrorismo islámico radical, “así es como lo llamamos”, su gobierno estará abierto a esa discusión.



“Aquí los llamamos terroristas islámicos radicales, los llamamos asesinos. Si otra nación con recursos considerables, desea unirse con Estados Unidos para tratar de derrotar y erradicar el terrorismo islámico radical, entonces vamos a escuchar”, dijo.



La idea empero no fue bien recibida por el influyente senador republicano John McCain, quien la calificó de imprudente y amenazó con iniciar esfuerzos para que el Congreso imponga sanciones por su cuenta.



“Por el bien de la seguridad nacional de Estados Unidos y la de nuestros aliados, espero que el presidente Trump ponga fin a esta especulación y rechace un curso tan imprudente”, dijo en una declaración por escrito.



El presidente del Comité de Servicios Armados del Senado agregó que si el mandatario no desiste de está idea, “trabajaré con mis colegas para codificar las sanciones contra Rusia en la ley”.



Recordó que en los últimos tres años, bajo el gobierno de Putin, recordó que Rusia invadió Ucrania, anexó Crimea, amenazó a los aliados de la OTAN, e intervino militarmente en Siria, “dejando un rastro de muerte, destrucción y promesas rotas en su estela”.



“Cada uno de nuestros tres últimos presidentes tenía grandes esperanzas de construir una asociación con el gobierno ruso. Cada intento fracasó, no por falta de buena fe y esfuerzo en los Estados Unidos, sino porque Putin quiere ser nuestro enemigo.



En diciembre pasado el presidente Barack Obama impuso nuevas sanciones contra Rusia en respuesta al hackeo conducido por el gobierno de Putin durante el pasado proceso electoral.