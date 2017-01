Trump reitera que quiere una buena relación con Rusia

Washington, EUA.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el viernes que quiere una buena relación con Rusia y no quiso referirse a si piensa en levantar las sanciones a Moscú, mientras que la primera ministra británica Theresa May sostuvo que las medidas deberían mantenerse.



En una rueda de prensa conjunta tras su encuentro en la Casa Blanca, Trump dijo que espera tener una "relación fantástica" con su par ruso, Vladimir Putin, pero destacó que eso podría no ocurrir.



Cualquier decisión de la Casa Blanca de levantar las sanciones a Rusia por su accionar en Ucrania causaría consternación entre los aliados de Washington en Europa.



Las preocupaciones son compartidas en el país, donde varios en el Congreso se oponen con vehemencia al accionar de Putin en Ucrania y Siria. Además, las agencias de inteligencia concluyeron que Rusia tuvo injerencia en la campaña presidencial del año pasado.



El senador republicano John McCain dijo que espera que la Casa Blanca no levante las sanciones. En caso de que lo haga "trabajaré con mis colegas para que las sanciones contra Rusia se conviertan en ley", remarcó.



Por su parte, May dijo en la rueda de prensa que cree que las sanciones contra Rusia deben mantenerse hasta que Moscú cumpla con los términos del acuerdo de Minsk.



Putin y Trump seguramente discutirán las sanciones cuando hablen por teléfono el sábado, dijo el viernes un asesor de la Casa Blanca.