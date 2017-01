Secretario de Defensa decidirá sobre uso de tortura: Trump

Washington, EUA.- El presidente Donald Trump dijo el viernes que la oposición de su secretario de Defensa a la tortura tiene preeminencia sobre la convicción de él, de que los interrogatorios duros "funcionan", con lo que cedió terreno tras la creciente preocupación pública de un regreso a los métodos de la era Bush como el ahogamiento simulado y otros procedimientos especialmente rigurosos.

Desde que asumió la presidencia, Trump ha dejado entrever un renovado apoyo a la utilización de la tortura en la lucha contra el extremismo islámico. Sin embargo, dijo que él cederá en su posición para dar preferencia al punto de vista de su secretario de Defensa, James Mattis, quien ha puesto en duda la efectividad de prácticas como "el submarino", en la que se simula el ahogamiento del interrogado.

"Él ha manifestado públicamente que no necesariamente cree en la tortura ni en 'el submarino', o como ustedes quieran definirlo. Yo no estoy necesariamente de acuerdo. Pero les digo que su posición tendrá preeminencia porque le he dado esa facultad. Él es un experto", declaró Trump.

El presidente dijo que confía en Mattis, a quien se refirió como un "general de generales".