Primer ministro de Israel da la razón a Trump en el tema del muro

Tel Aviv, Israel.- En su cuenta de Benjamin Netanyahu, señaló en su cuenta de Twitter que Donald Trump tiene razón al construir un muro a lo largo de la frontera sur.



Recordó que él hizo lo mismo en su frontera sur y la inmigración ilegal se redujo de manera considerable.



Además de calificar esta decisión como un ‘gran idea’.



La oficina del primer ministro israelí aclararó que el comentario de Netanyahu no reflejaba una opinión sobre las relaciones entre el país latinoamericano y Estado Unidos.



"El primer ministro se refería a las circunstancias únicas de Israel y la experiencia importante que tenemos y que estamos dispuestos a compartir con otras naciones. No hubo ningún intento de expresar su opinión con respecto a las relaciones entre los dos países", señaló.

President Trump is right. I built a wall along Israel's southern border. It stopped all illegal immigration. Great success. Great idea 🇮🇱🇺🇸