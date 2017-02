Cadenas estadounidenses se unen contra Trump y ofrecen trabajo a musulmanes

Washington, EUA.- Varias cadenas de Estados Unidos y multinacionales se oponen al decreto del presidente Donald Trump contra refugiados y ciudadanos de siete países, mayoritariamente musulmanes, una medida que consideran “contraria al sueño americano”.

La cadena Starbucks contratará a 10 mil refugiados a nivel mundial; la aplicación de alojamiento, Airbnb ofrece casas gratis; Lyft donará 1 millón de dólares a una organización que lucha por los derechos humanos; además de posicionamientos de los presidentes de Twitter o Netflix.

Trump prohibió el pasado viernes la entrada durante 90 días a Estados Unidos a cualquier ciudadano de Libia, Sudán, Somalia, Siria, Irak, Yemen e Irán -que juntos suman más de 130 millones de personas-.

El director general de Starbucks, Howard Schultz, anunció que ofrecerán 10 mil puestos de trabajo a los vetados por Trump: “La incertidumbre en torno a las acciones de la nueva administración crece cada día que pasa”, indicando que la decisión provocó “confusión, sorpresa y oposición”.

A esta campaña se sumó Airbnb, aplicación para reservar viviendas privadas, que anunció casas gratis para todos aquellos que se han visto afectados por el último decreto.

“Ofrecemos viviendas sin coste para refugiados y para cualquier persona que esté vetada en Estados Unidos”, aseguró su director, Brian Chesky, en Twitter.

“No es justo y debemos mantenernos junto a las personas afectadas”, dijo en otro tuit.

Airbnb is providing free housing to refugees and anyone not allowed in the US. Stayed tuned for more, contact me if urgent need for housing