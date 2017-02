Destituye Trump a procuradora que desafió sus medidas migratorias

Washington, EUA.- El presidente Donald Trump despidió a la fiscal general Sally Yates después de anunciar que no defendería su polémica orden de inmigración. Él está nombrando a Dana Boente para servir en su lugar.

La oficina de prensa de la Casa Blanca dijo en un comunicado el lunes que Yates "ha traicionado al Departamento de Justicia al negarse a hacer cumplir una orden legal diseñada para proteger a los ciudadanos de Estados Unidos".

La declaración llama a Yates, un nombramiento de la administración Obama, "que es débil en las fronteras y muy débil en la inmigración ilegal".

Trump ha seleccionado al senador Jeff Sessions para dirigir el Departamento de Justicia, pero aún no ha sido confirmado por el Senado.

.@POTUS has named Dana Boente, US Attorney for the Eastern District of VA as Acting Attorney General. Sally Yates has been relieved.