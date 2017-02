Londres publica estrategia de 12 puntos para salida de Unión Europea

Londres, Inglaterra.- El gobierno británico publicó hoy el llamado papel blanco, la estrategia del gobierno para abandonar el bloque de la Unión Europea (UE) o Brexit, misma que será puesta a discusión y votación de ambas cámaras del Parlamento.



El secretario del Brexit, David Davies, se presentó en la sesión del Parlamento para enunciar una serie de 12 puntos que incluye una salida del mercado común, retomar control de las fronteras y asegurar una salida tranquila, entre otros.



“El documento confirma la visión de la primera ministra para una Gran Bretaña realmente global”, afirmó Davies.



Los diputados del opositor Partido Laborista se quejaron de no haber tenido tiempo de leer el documento debido a que fue publicado al mismo instante que iniciaba la sesión parlamentaria.



El parlamentario laborista Keir Starmer señaló que el documento “no dice nada” y ha sido entregado demasiado tarde para ser analizado.



Por su parte, el diputado conservador Ian Duncan Smith, uno de los promotores del Brexit, defendió al gobierno al afirmar que la primera ministra Theresa May ya ha presentado su estrategia de 12 puntos.



El pasado 17 de enero, la política conservadora delineó una estrategia que incluye una salida del mercado común y de la unión aduanera, así como su intención de negociar un acuerdo comercial con los restantes 27 países miembros de la UE.



Anoche los diputados votaron por una mayoría abrumadora para activar el Artículo 50 del Tratado de Lisboa, el mecanismo oficial para abandonar el bloque de naciones europeas.



Se espera que May acuda a Bruselas, sede de la Comisión Europea (CE), antes de que finalice marzo para iniciar las negociaciones de salida que pueden durar un plazo máximo de dos años.



El documento de 77 páginas incluyen a detalle los 12 puntos que delineó la primera ministra hace unas semanas.



El primer punto es ofrecer claridad y certidumbre en las negociaciones, retomar el control de las leyes británicas, de la inmigración, defender los derechos de los británicos en la UE y de los europeos en Reino Unido, asegurar el libre comercio con mercados europeos y la cooperación contra el terrorismo.



El gobierno británico decidió una salida dura y definitiva, término conocido como Brexit duro, porque según palabras de May “quedarse en el mercado común significa no salirse de la UE para nada”.



Las dos cámaras debatirán la estrategia del gobierno que fue dada a conocer tras la presión de los diputados quienes exigieron poder emitir una opinión antes de que inicien las negociaciones de salida en Bruselas.