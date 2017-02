Trump afirma que quiere un nuevo TLCAN con comercio justo y libre

Trump no amenazó, hizo...

Washington, EUA.- El presidente estadounidense Donald Trump dijo hoy que su gobierno buscará acelerar los plazos para iniciar el proceso de la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) y si es necesario cambiar el acuerdo por uno nuevo.



Dijo que el TLCAN “ha sido una catástrofe para nuestro país, una catástrofe para nuestros trabajadores, para nuestros empleos, para nuestras compañías que están dejando el país, lo quiero cambiar y quizá rehacerlo, quizá rehacerlo por un nuevo TLCAN”.



Hablando ante las cámaras de televisión antes de iniciar una reunión con legisladores en la Casa Blanca, Trump bromeó que le gustaría adicionar otra letra F para denotar la palabra en inglés fair (justo), insistiendo que el acuerdo (que en inglés es conocido como NAFTA) firmado con México y Canadá ha sido injusto.



El mandatario indicó igualmente que le gustaría acelerar las guías estatuarias “si es posible” para el inicio de las conversaciones con los gobiernos vecinos.



“Tenemos algunos límites estatuarios, pero no queremos tener límites. Tengo preocupaciones muy serias sobre el TLCAN”, dijo a los legisladores reunidos en el salón Roosevelt, donde estuvo acompañado por el nominado secretario de Comercio, Wilbur Ross.



El mandatario dijo no tener una preferencia sobre el resultado de la eventual renegociación del TLCAN, al señalar: “No me importa si es una renovación del TLCAN o un TLCAN nuevo, pero lo tenemos que hacer justo y es bastante injusto para los trabajadores estadunidenses”.