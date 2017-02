Cumbre de Unión Europea abre con aluvión de críticas a Trump

Bruselas, Bélgica.- La cumbre de jefes de Estado y de gobierno de la Unión Europea (UE) comenzó hoy en La Valleta (Malta), con críticas al presidente estadounidense Donald Trump, en respuesta a los señalamientos del nuevo ocupante de la Casa Blanca.



“Es inaceptable que haya, a través de un cierto número de declaraciones del presidente de Estados Unidos, una presión sobre lo que debe ser Europa o sobre lo que no debe ser”, señaló el presidente francés François Hollande.



El primer ministro de Luxemburgo, Xavier Bettel, dejó claro que “lo que ocurrió en Estados Unidos en los últimos días y semanas no son los valores por los que (está) luchando en política”.



El nuevo canciller austríaco, Christian Kern, sostuvo que “los aspectos tangibles de la política de Trump están suscitando preocupaciones” y calificó de “altamente problemático” el orden ejecutivo que prohíbe el ingreso en Estados Unidos de ciudadanos de siete países de mayoría musulmana.



“Deberíamos ganar esos países como aliados en la lucha contra el islamismo, no como adversarios”, argumentó.



Kern también señaló que Estados Unidos tiene “responsabilidad por los flujos de refugiados” resultantes de su intervención militar en Irak y Afganistán y que disminuir ese aspecto “es inaceptable” para la comunidad internacional.



Por su parte, el primer ministro belga, Charles Michel, apeló a la unión de los líderes europeos para evitar que los ciudadanos de la UE “se vuelvan juguetes de Trump, (del presidente ruso Vladimir) Putin y (del chino) Xi Jinping”.



El presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, uno de los blancos de las críticas de Trump, aseguró que no se siente amenazado por el nuevo gobierno estadounidense.



“Sin embargo, creo que hay espacio para explicaciones, porque a veces tengo impresión de que la nueva administración no conoce la Unión Europea (UE) en detalle, y en Europa los detalles importan”, dijo.



Más comedida se mostró la canciller alemana, Angela Merkel, defendiendo la necesidad de, en primer lugar, aclarar el “papel de Europa en el mundo” para luego “mejor poder ocuparse de las relaciones transatlánticas”.



También la jefa de la diplomacia de la UE, Federica Mogherini, optó por un lenguaje blando.



“Somos y seguiremos siendo amigos de los americanos, con base en nuestros fuertes valores, principios e intereses. Estoy segura de que tendremos pláticas muy pragmáticas sobre donde podremos trabajar juntos para alcanzar resultados comunes o sobre donde no estamos de acuerdo”, dijo.



La Alta Representante sostuvo que “divergir en posiciones es algo normal entre amigos”.



Hubo también quienes defendieron a Trump, como el presidente húngaro, Víktor Orban, quien calificó de “neurótica” la reacción europea al decreto antiimigración estadounidense.



“Estados Unidos tiene el derecho de determinar su propia política de fronteras”, acotó.



El presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, espera que los Veintiocho encuentren hoy un denominador común para sus relaciones con Estados Unidos y respondan en unísono y con dignidad a las críticas formuladas por Trump contra la UE.