Donald Trump dice que 'Irán está jugando con fuego'

Washington, EUA.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo temprano el viernes en su cuenta de Twitter que "Irán está jugando con fuego" y que las autoridades de la república islámica "no aprecian lo amable que fue el presidente Obama con ellos. ¡Yo no!"



Trump planea imponer sanciones a varias entidades iraníes, en un intento por aumentar la presión sobre Teherán mientras elabora una estrategia más amplia para contrarrestar lo que considera como un comportamiento desestabilizador, afirmaron el jueves fuentes cercanas al tema.



La decisión de Irán de probar un misil balístico el domingo ayudó a poner en marcha la decisión de Trump, que podría ser anunciada este mismo viernes, indicaron las fuentes.



Por su parte, el ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Mohammad Javad Zarif, tuiteó que la república islámica no está alterada por las amenazas estadounidenses y aseguró que Teherán nunca daría inicio a una guerra.



"Irán impasible ante las amenazas, ya que nuestra seguridad proviene de nuestro pueblo. Nunca empezaremos una guerra, pero solo podemos confiar en nuestros propios medios de defensa", señaló Zarif.