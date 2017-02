Donald Trump revive duelo verbal con Arnold Schwarzenegger

Washington, EUA.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, revivió hoy su duelo verbal con el exgobernador de California y su sucesor en el programa The Celebrity Apprentice de NBC, Arnold Schwarzenegger.



“Sí. Arnold Schwarzenegger hizo realmente un mal trabajo como gobernador de California y peor aún en The Apprentice (...) ¡pero al menos hizo un gran esfuerzo!”, escribió en su cuenta de Twitter.



Trump pidió la víspera al público estadounidense rezar por Schwarzenegger para mejorar el descenso de sus ratings como su sucesor en el programa “El Aprendiz”.



Trump, quien participó como orador central en el tradicional Desayuno de Plegaria Nacional, aprovechó el foro para resaltar el “tremendo éxito” que tuvo como estrella del programa de “Reality TV” de la cadena televisiva NBC.



“Cuando busqué la presidencia tuve que dejar el show (...) Y contrataron una gran, gran estrella de cine, Arnold Schwarzenegger, para ocupar mi lugar y como le ha ido”, presumió.



“Los ratings se fueron por un tubo. Ha sido un total desastre (...) Quiero que oremos por Arnold si podemos, por sus ratings ¿les parece?”, dijo entre risas de la audiencia.



En respuesta, Schwarzenegger invitó al presidente Donald Trump a intercambiar sus trabajos para que éste pueda mejorar sus calificaciones de aprobación popular.



"Hey Donald, tengo una gran idea, ¿por qué no cambiamos de trabajo?" Dijo Schwarzenegger. "Tomas la televisión porque eres un experto en calificaciones (ratings) y me hago cargo de tu trabajo y logro que la gente finalmente puede dormir cómodamente otra vez", respondió.



Un portavoz de Schwarzenegger, Daniel Ketchell, amplió las declaraciones del exgobernador en un comunicado.



"Arnold está rezando para que el presidente Trump pueda comenzar a mejorar sus calificaciones de aprobación, que fueron las peores de la historia para un presidente entrante, tomando su trabajo en serio y trabajando inclusivamente", dijo Ketchell.



Schwarzenegger fue anunciado como el reemplazo de Trump en el show en septiembre de 2015, después de que Trump decidiera buscar la presidencia de Estados Unidos.