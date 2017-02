EUA impone nuevas sanciones a Irán

Washington, EUA.- Estados Unidos ha impuesto este viernes nuevas sanciones a Irán a través de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), informa el Departamento del Tesoro del país norteamericano, alegando una supuesta contribución a la proliferación de armas de destrucción masiva y por sus vínculos el grupo Hezbolá.



Se reporta que las sanciones afectarán a trece particulares, ciudadanos de Irán, Emiratos Árabes Unidos, Kuwait y Líbano, y a doce empresas con sede en Irán, Líbano, China y Emiratos Árabes Unidos.



A pesar de que Estados Unidos se comprometió a retirar las sanciones contra Irán por su programa nuclear, hay algunas que aún están en vigor. Las autoridades iraníes afirman que esto viola la esencia del acuerdo sobre el programa nuclear, postura que Washington no comparte.



Horas antes, el presidente estadounidense, Donald Trump, indicaba en su cuenta personal de Twitter que no va a ser tan "amable" con Irán, como lo fue su predecesor Barack Obama. "Irán está jugando con fuego, no aprecian cómo fue de "amable" el presidente Obama con ellos. ¡Yo no!", reza el mensaje.



Por su parte, el ministro de Exteriores de Irán, Mohamad Yavad Zarif, afirmó que su país se queda "impasible" ante las amenazas de Trump. "Nunca usaremos nuestras armas contra nadie, excepto en defensa propia", añadió.